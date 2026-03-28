ابوظہبی: خلیفہ پورٹ کے قریب حملے کے بعد تیسری مرتبہ آگ بھڑک اٹھی، 6 زخمی
ابوظہبی کے خلیفہ اکنامک زون کے قریب بیلسٹک میزائل کے ملبے سے لگنے والی آگ کے واقعے میں تیسری آگ بھی بھڑک اٹھی، جس کے بعد زخمیوں کی تعداد بڑھ کر 6 ہوگئی، جن میں ایک پاکستانی شہری بھی شامل ہے۔
حکام کے مطابق یہ واقعہ خلیفہ اکنامک زون کے قریب اس وقت پیش آیا جب ایئر ڈیفنس سسٹم نے ایک بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے فضا میں تباہ کیا، تاہم اس کے نتیجے میں گرنے والے ملبے سے مختلف مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔
حکام نے تصدیق کی ہے کہ واقعے کے بعد تیسری آگ بھی رپورٹ ہوئی، جبکہ ایک مزید زخمی کی شناخت پاکستانی شہری کے طور پر ہوئی ہے، جس کے بعد مجموعی زخمیوں کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ تمام زخمیوں کی حالت معمولی سے معتدل بتائی گئی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ تینوں آگوں پر قابو پا لیا گیا ہے اور متاثرہ علاقوں میں ٹھنڈا کرنے کا عمل جاری ہے۔
حکام نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ صرف سرکاری ذرائع سے معلومات حاصل کریں اور افواہوں یا غیر مصدقہ خبروں کے پھیلاؤ سے گریز کریں۔