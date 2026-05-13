غزہ کی صورتحال نے یورو ویژن کا آغاز تلخ کردیا، گانوں کے مقابلے میں تنازع
ویانا میں یورو ویژن مقابلہ موسیقی کے 70 ویں سال کا آغاز منگل کے روز کافی کشیدہ ماحول میں ہوا، جس کی بڑی وجہ غزہ کی موجودہ صورتحال اور اس ایونٹ میں اسرائیل کی شرکت ہے۔
روایتی طور پر یہ مقابلہ ہنسی خوشی اور پاپ موسیقی کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے لیکن اس بار غزہ جنگ کے باعث اسے ایک بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
برطانوی خبررساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیل کی شرکت کے خلاف پانچ ممالک نے اس سال مقابلے کا بائیکاٹ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ 2003 کے بعد سے اب تک کا سب سے چھوٹا مقابلہ بن گیا ہے، جس میں صرف 35 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ اس سے ممکنہ طور پر ناظرین کی تعداد میں بھی کمی آئے گی، پچھلے سال تقریباً 166 ملین افراد نے اسے دیکھا تھا۔
واضح رہے کہ اسرائیل نے اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے کے جواب میں عسکری کارروائی کی تھی۔
اس سال اسپین، نیدرلینڈز، آئرلینڈ، آئس لینڈ اور سلووینیا کے سرکاری میڈیا اداروں نے احتجاجاً ایونٹ میں شرکت نہیں کی۔ آئرش براڈکاسٹر آر ٹی ای نے اپنے پرانے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ ان کے لیے اس وقت اس مقابلے میں حصہ لینا ضمیر کے خلاف یا ناقابل قبول ہے۔
پہلے سیمی فائنل کے دوران ہال کے اندر تو اسرائیل کی کارکردگی پر تالیاں سنی گئیں اور اسرائیلی جھنڈے بھی دکھائی دیے لیکن ہال کے باہر اور شہر کی سڑکوں پر احتجاج کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔
اسرائیل کے گانے نے قومی جیوری اور عوامی ووٹ میں اتنے پوائنٹس حاصل کیے کہ یہ ہفتے کو ہونے والے فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا۔
ویانا کے میئر مائیکل لڈوگ نے مظاہرین کے احتجاج پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ایک تقریب میں کہا کہ ہم خود کو ہراساں اور دھمکیوں کے ذریعے خاموش نہیں ہونے دیں گے۔
انہوں نے مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے مزید کہا کہ بدقسمتی سے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں سیکیورٹی کے بڑے انتظامات کرنے ہوں گے جس پر بہت زیادہ اخراجات آئیں گے لیکن اس کے باوجود میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم یکجہتی کا یہ تہوار ضرور منائیں گے۔
میئر کے ان ریمارکس پر انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل آسٹریا کی سربراہ شورہ ہاشمی نے سخت ردعمل دیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا کہ میئر مائیکل لڈوگ کو پرامن مظاہرین کے خلاف اپنے ناقابل برداشت، غلط اور تفرقہ انگیز ریمارکس پر معذرت کرنی چاہیے۔
اگرچہ آسٹریا کی حکومت اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہی ہے لیکن شہر میں فلسطینیوں کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، تاہم منگل کی دوپہر ہونے والے ایک مظاہرے میں لوگوں کی تعداد توقع سے کافی کم رہی۔
اس طرح، یوروویژن مقابلہ اپنی 70 ویں سالگرہ میں رنگین اور خوشگوار موسیقی کے بجائے سیاسی کشیدگی اور تناؤ کے درمیان شروع ہوا۔