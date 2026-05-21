مردوں کے لیے نیا ٹرینڈ 'گائے لائنر' کیا ہے اور یہ عام آئی لائنر سے کتنا الگ ہے؟
فیشن اور بیوٹی انڈسٹری کی دنیا میں مردوں کے سنگھار کے حوالے سے ایک نیا رجحان بڑی تیزی سے مقبول ہو رہا ہے جسے ’گائے لائنر‘ کا نام دیا گیا ہے۔ انسٹاگرام کی ویڈیوز سے لے کر کانز فلم فیسٹیول کے ریڈ کارپٹ تک، یہ اسٹائل اب ہر جگہ نظر آنے لگا ہے۔
دنیا بھر میں فیشن کے پرانے اور سخت قوانین اب بدل رہے ہیں اور مردوں کے روایتی روپ کو دیکھنے کے انداز میں بھی ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔
جنوبی ایشیا کی تاریخ میں مردوں کا آنکھوں میں سرمہ یا کاجل لگانا ایک قدیم ترین ثقافتی اور مذہبی روایت رہی ہے، جسے اب جدید فیشن کی دنیا ایک نئے روپ میں اپنا رہی ہے۔
فیشن کے ماہرین اس نئے انداز کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گائے لائنر سے مراد ایسا آئی لائنر ہے جو مرد اپنی آنکھوں کی خوبصورتی اور اپنے انداز کے اظہار کے لیے لگاتے ہیں، جہاں مقصد پرفیکشن یا بالکل درست لائن لگانا نہیں ہوتا۔
یہ عام آئی لائنر سے مصنوعات کے لحاظ سے تو بالکل مختلف نہیں ہے، لیکن اسے لگانے کا طریقہ اور فیشن کی دنیا میں اس کا مطلب بالکل الگ ہے۔
روایتی آئی لائنر میں باریک، صاف اور بالکل سیدھی لائنیں لگانے پر توجہ دی جاتی ہے، جبکہ گائے لائنر کا انداز تھوڑا پھیلا ہوا، دھندلا اور بے ترتیب سا ہوتا ہے جسے جان بوجھ کر ایسا لک دیا جاتا ہے جیسے یہ محنت کے بغیر لگایا گیا ہو۔ یہ ہر شخص کے منفرد انداز اور موڈ کے اظہار کا ذریعہ بنتا ہے۔
تاریخی طور پر مردوں کا آنکھوں میں کاجل یا لائنر لگانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مصر کے قدیم بادشاہ یعنی فرعون اپنی طاقت اور خوبصورتی کے اظہار کے لیے آنکھوں میں گہرا کاجل لگاتے تھے۔
اس کے علاوہ ماضی میں بھی راک اسٹارز، پنک اور گوتھ کلچر کے حامی اور ہالی ووڈ کے اداکار آنکھوں میں لائنر لگاتے رہے ہیں۔ تاہم اب اس کا دائرہ وسیع ہوچکا ہے اورجو چیز بدلی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسٹائل کسی خاص طبقے تک محدود نہیں رہا بلکہ عام فیشن کا حصہ بن چکا ہے۔
فیشن کے ماہرین کے مطابق اب بیوٹی پروڈکٹس کو مرد یا عورت کے خانوں میں بانٹنے کے بجائے ذاتی پسند سے جوڑا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل نے بیوٹی کے پرانے قوانین کو ختم کر دیا ہے اور ان کے لیے مردانگی کا مطلب صرف سادہ رہنا نہیں رہا بلکہ وہ اپنی شخصیت کے اظہار کے لیے نئے تجربات کو ترجیح دیتے ہیں۔
دنیا بھر کے بڑے بڑے شوبز ستاروں، کلوتھنگ برانڈز کی مہم اور حتیٰ کہ بالی ووڈ کے اداکاروں نے بھی آنکھوں میں ہلکا کاجل یا لائنر لگا کر اس انداز کو عام کر دیا ہے۔
اس کے ساتھ ہی، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے یوٹیوب اور انسٹاگرام نے مردوں کے لیے میک اپ کے تجربات کو آسان بنا دیا ہے، جہاں اب اس کے آسان طریقے سکھائے جاتے ہیں۔
اس اسٹائل کو اپنانے کے لیے کسی پنسل یا کاجل کو آنکھوں کے اوپر کے پلک کی لکیر کے ساتھ ہلکا سا لگا کر انگلی کی مدد سے تھوڑا سا پھیلا دیا جاتا ہے چاہیں تو نیچے کی پلک پر بھی ہلکا سا لگایا جا سکتا ہے، یا کبھی کبھار جلی رنگ یا گرافک اسٹائل آزمایا جا سکتا ہے۔
انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب کئی بڑے برانڈز نے خاص طور پر مردوں کی جلد کو مدنظر رکھتے ہوئے ایسے لائنر اور کاجل بنانا شروع کر دیے ہیں جو طویل وقت تک خراب نہیں ہوتے۔
فیشن اور ثقافت کے ماہرین کا ماننا ہے کہ گائے لائنر محض ایک عارضی فیشن نہیں ہے بلکہ یہ مردوں کے گرومنگ اسٹائل میں آنے والی ایک مستقل اور گہری تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔
یہ ٹرینڈ ظاہر کرتا ہے کہ اب فیشن اور خوبصورتی کے معیارات کسی ایک صنف تک محدود نہیں رہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہیں جو بغیر کسی خوف یا وضاحت کے اپنے انداز کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے۔