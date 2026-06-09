کراچی: ایف آئی اے کا چھاپہ، افغان باشندوں کے پاکستانی پاسپورٹ بنانے والا گروہ بے نقاب

ایف آئی اے ٹیم کے چھاپے کے دوران غیرملکیوں کی دستاویزات برآمد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زیرِ حراست
shahzaib-hussain شاہزیب حسین
شائع 09 جون 2026 04:42pm
پاکستان

وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) نے کراچی میں افغان شہریوں کے پاکستانی پاسپورٹ بنانے والے گروہ کے خلاف اہم کارروائی کی ہے اور بڑی تعداد میں ریکارڈ قبضے میں لے کر گروہ کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

ایف آئی اے کے کاؤنٹر ٹیررازم ونگ نے کراچی میں شارع فیصل پر عوامی مرکز کے قریب واقع پاسپورٹ آفس میں چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے مبینہ طور پر افغان شہریوں کو جعلی دستاویزات کی بنیاد پر پاکستانی پاسپورٹ جاری کروانے والے نیٹ ورک کا پردہ فاش کر دیا ہے۔

حکام کے مطابق کارروائی کے دوران 70 سے زائد مشتبہ غیر ملکی افراد سے متعلق دستاویزات برآمد ہوئی ہیں جن کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے، تاہم ان کی شناخت اور شہریت کی مزید تصدیق کا عمل جاری ہے۔

ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے۔

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