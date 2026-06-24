بچے بار بار بیمار کیوں پڑتے ہیں؟ شائع 24 جون 2026 03:58pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Why Do Children Fall Sick Repeatedly? Causes of Weak Immunity Explained - Aaj Pakistan Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، امن اور مذاکراتی کوششوں پر پاکستان کو خراجِ تحسین منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، امن اور مذاکراتی کوششوں پر پاکستان کو خراجِ تحسین منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف تازہ ترین آبنائے ہرمز پر ٹول ٹیکس لیا تو مذاکرات ختم کردیں گے: صدر ٹرمپ کی ایران کو دھمکی امریکا کا ایرانی فنڈز کی نگرانی کے لیے دوحہ میں خصوصی ادارہ قائم کرنے کا اعلان وزیراعظم اور امیر قطر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، اسلام آباد مفاہمتی عمل آگے بڑھانے پر اتفاق