ایران امریکا مذاکرات کا دوسرا دور آئندہ ہفتے ہوگا: دفترِ خارجہ
دفترِ خارجہ پاکستان کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکا مذاکرات کے تحت تین تکنیکی ورکنگ گروپس قائم کر دیے گئے ہیں۔ جن کی مشاورت کے بعد اگلے مذاکرات منگل یا بدھ کو دوبارہ شروع ہوں گے اور اس کے لیے پاکستان کی ٹیم سوئٹزرلینڈ میں موجود ہے۔
ترجمان دفترِ خارجہ نے بدھ کو ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران بتایا کہ سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت علاقے برگن اسٹاک میں ایران اور امریکا کے درمیان لڑائی ختم کرانے کے لیے پاکستان کی ثالثی میں بڑے مذاکرات ہوئے ہیں، اور اسی سلسلے میں اکیس جون کو بات چیت کا دوسرا دور بھی کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ان اہم ترین مذاکرات میں پاکستان کی طرف سے خود وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی اور دونوں ملکوں کے درمیان صلح کرانے میں اپنا کردار ادا کیا۔
ترجمان نے بتایا کہ اس لڑائی کو مستقل ختم کرنے اور اگلے مرحلے کی بات چیت کے لیے اب تین خاص تکنیکی ٹیمیں یعنی ورکنگ گروپس بنا دیے گئے ہیں، جن میں سے پہلی ٹیم ایران کے ایٹمی پروگرام کے معاملے کو دیکھے گی، دوسری ٹیم ایران پر لگی پابندیوں اور اس کے پھنسے ہوئے پیسوں کا مسئلہ حل کرے گی، جبکہ تیسری ٹیم لبنان کے حالات اور اس سے جڑے مسائل کا جائزہ لے گی۔ ان ٹیموں کے مشوروں کے بعد ہی اگلی بیٹھک ہو گی۔
انہوں نے مزید کہا کہ پڑوسی ملک ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف کی خاص دعوت پر پاکستان کا ایک دن کا اہم دورہ کیا ہے۔ اس دوران ایرانی صدر نے صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے خصوصی ملاقاتیں کیں۔
طاہر اندرابی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم سے ہونے والی سرکاری ملاقات میں دونوں ملکوں کے بڑے رہنماؤں نے پاک ایران تعلقات کو پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے اور آپس کا بھائی چارہ اور کاروبار بڑھانے کے پکے ارادے کا اظہار کیا ہے۔
دفترِ خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی کا کہنا تھا کہ پاکستان اس پورے علاقے میں امن و امان قائم کرنے اور لڑائی جھگڑوں کو گولی کے بجائے بات چیت سے حل کرنے کے لیے اپنی نیک نیتی کے ساتھ کوششیں جاری رکھے گا اور سب کو ساتھ لے کر چلے گا۔
انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکا اور ایران کے درمیان ہونے والے ان رابطوں میں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، جسے دنیا بھر میں خطے کی کشیدگی کم کرنے کی طرف ایک بڑا اور اچھا قدم مانا جا رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ دنیا کے مختلف ملکوں نے امن قائم کرنے کے لیے پاکستان کی ان سفارتی کوششوں کی کھل کر تعریف کی ہے اور ہم عالمی برادری کے اس خراجِ تحسین کا دل سے خیرمقدم کرتے ہیں۔
ترجمان نے اس موقع پر پاکستانی میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے قومی میڈیا نے اس حساس اور اہم سفارتی معاملے میں بڑی ذمہ داری، احتیاط اور سمجھداری دکھائی ہے جس سے امن کی ان کوششوں کو بہت طاقت ملی ہے۔
آگے کی حکمتِ عملی بتاتے ہوئے طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ اب اگلے مراحل میں پاکستان اور قطر کی تکنیکی ٹیمیں امریکا اور ایران کی ٹیموں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں گی تاکہ ان تینوں کمیٹیوں کے کام کو آسان بنایا جا سکے۔
پریس کانفرنس کے آخر میں صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ صومالیہ کے سمندری ساحل پر کچھ پاکستانی شہریوں کو اغوا اور یرغمال بنائے جانے کی خبریں ملی ہیں، پاکستان اس معاملے پر صومالیہ کی حکومت اور وہاں کے اداروں کے ساتھ لگاتار رابطے میں ہے اور اپنے یرغمال پیاروں کی باحفاظت اور جلد واپسی کے لیے سفارتی سطح پر ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔