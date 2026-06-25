وینزویلا میں قیامت خیز زلزلہ . شائع 25 جون 2026 10:31am Sidebar Join our Whatsapp Channel Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، امن اور مذاکراتی کوششوں پر پاکستان کو خراجِ تحسین منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف ایرانی صدر کی پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں، امن اور مذاکراتی کوششوں پر پاکستان کو خراجِ تحسین منجمد اثاثے بحال، تیل بیچنے کی اجازت؛ امریکا ایران مذاکرات کے پہلے دور میں کیا ہوا؟ امریکا ایران مذاکرات کا پہلا دور کامیابی سے مکمل ہو گیا: وزیراعظم شہباز شریف تازہ ترین وینزویلا زلزلے میں کم از کم 32 افراد ہلاک اور 700 زخمی ہوئے: عبوری صدر کا دعویٰ نو محرم الحرام کے جلوس برآمد ہونا شروع، ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ایران کی آبنائے ہرمز میں نئے راستے سے گزرنے والے جہازوں کو وارننگ