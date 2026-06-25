نو محرم الحرام کے جلوس برآمد ہونا شروع، ملک بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ
ملک بھر میں نو محرم الحرام کے ماتمی جلوس برآمد ہونے شروع ہوگئے ہیں، جس کے پیش نظر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جلوسوں کے راستوں پر اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے جبکہ کئی شہروں میں ٹریفک پلان نافذ اور موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔
مختلف شہروں میں جلوسوں کے راستوں پر پولیس، رینجرز اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اضافی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جبکہ داخلی اور خارجی راستوں کی نگرانی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ حساس مقامات پر واک تھرو گیٹس، سی سی ٹی وی کیمروں اور نگرانی کے دیگر جدید نظاموں سے مدد لی جا رہی ہے۔
کراچی میں مرکزی جلوس کے پیش نظر ایم اے جناح روڈ کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ شہریوں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی ٹریفک پلان بھی جاری کیا گیا ہے۔
سیکیورٹی خدشات کے باعث جلوسوں کی گزرگاہوں اور اطراف کے علاقوں میں موبائل فون سروس عارضی طور پر معطل رہے گی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔
خیبرپختونخوا میں محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی انتظامات مزید سخت کر دیے گئے ہیں۔ صوبے کے آٹھ اضلاع کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے جہاں اضافی نفری تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی کے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔
دوسری جانب کراچی اور کوئٹہ میں آج اور کل گرین لائن اور پنک بس سروس معطل رہے گی۔ متعلقہ حکام کے مطابق یہ فیصلہ سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کو مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔
حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ سیکیورٹی اداروں سے تعاون کریں، جاری کردہ ٹریفک پلان پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع متعلقہ اداروں کو دیں۔