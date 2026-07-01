چاند پر ڈرون کیوں نہیں اڑ سکتے؟ شائع 01 جولائ 2026 01:08pm Today Videos Join our Whatsapp Channel NASA Moon Mission | Lunar Drone Technology | Space Innovation - Aaj DIGITAL 2026 Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین بھارتی حکومت کا دباؤ؟ اسلام قبول کرنے والے آیوش ملک نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کرلیا 35 ڈگری درجہ حرارت یورپ اور پاکستان میں مختلف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ امریکا اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کی ملاقات طے نہیں: قطری وزارت خارجہ بھارتی حکومت کا دباؤ؟ اسلام قبول کرنے والے آیوش ملک نے دوبارہ ہندو مذہب اختیار کرلیا 35 ڈگری درجہ حرارت یورپ اور پاکستان میں مختلف کیوں محسوس ہوتا ہے؟ امریکا اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطح کی ملاقات طے نہیں: قطری وزارت خارجہ تازہ ترین خیبر پختونخوا میں بارش اور فلیش فلڈ سے تباہی، آسمانی بجلی گرنے سے 2 بچے جاں بحق لاہور حادثہ: 'بیوی گھر چلانے کے لیے ٹیوشن پڑھاتی تھی، غربت کی وجہ سے نئی چھت نہیں ڈلوا سکا': مکان مالک ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات، سردار تنویر الیاس پیپلز پارٹی سے مستعٰفی