پاکستان نے بلوچستان میں گھسنے والے چار افغان ڈرونز مار گرائے
افغانستان کی طالبان حکومت کی طرف سے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں چار چھوٹے اور عام قسم کے ڈرون طیارے بھیجے گئے، جنہیں پاک فوج نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے مار گرایا۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقاتِ عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق، ان ڈرونز کا مقصد علاقے میں چھپے بیٹھے دہشت گردوں کی مدد اور سرپرستی کرنا تھا۔
آئی ایس پی آر نے بتایا کہ جیسے ہی یہ ڈرون طیارے پاکستانی حدود میں داخل ہوئے، پاکستان کے مضبوط اور چوکنے فضائی دفاعی نظام نے انہیں فوراً ہی اپنے ریڈار پر پکڑ لیا۔
پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے انتہائی پھرتی اور اعلیٰ جنگی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جدید ہتھیاروں کی مدد سے ان چاروں دشمن ڈرونز کو ہوا میں ہی تباہ کر دیا اور دہشتگردوں کی اس ناپاک کوشش کو پوری طرح ناکام بنا دیا۔
آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ افغان طالبان حکومت کے یہ اوچھے ہتھکنڈے صرف ان کے اپنے ملک کے مظلوم عوام کو سچائی سے دور رکھنے اور گمراہ کرنے کے لیے ہیں۔
ترجمان پاک فوج نے کہا کہ افغان طالبان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ خود افغان عوام کی مشکلات اور تکلیفوں میں مزید اضافے کا سبب بن رہا ہے۔
حکام نے مزید کہا کہ اپنے ملک کے لوگوں کو جھوٹے دلاسوں اور کھوکھلے نعروں سے بہلانے کے بجائے افغان حکومت کو چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کی پشت پناہی کرنا چھوڑ دے اور پڑوسیوں کے ساتھ امن و سکون سے رہنے کے اصول کو اپنائے۔
ترجمان پاک فوج نے نے تنبیہہ کی کہ اگر افغان طالبان نے پاکستان کو یوں ہی اکسانے اور چھیڑنے کا سلسلہ جاری رکھا، تو انہیں ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے گا جس کی انہیں بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔
پاکستان کی مسلح افواج نے واضح کیا ہے کہ وہ وطن عزیز کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے پوری طرح جاگ رہی ہیں اور ہر قسم کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی پوری طاقت رکھتی ہیں۔
پاک فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خودمختاری کو نقصان پہنچانے یا ہمارے معصوم عوام کی جان کو خطرے میں ڈالنے والی کسی بھی سرحد پار مہم جوئی یا اشتعال انگیزی کا جواب آپریشن غضب للحاق کے تحت اسی وقت، نہایت ہی سخت اور فیصلہ کن انداز میں دیا جاتا رہے گا۔