Karachi Earns Billions | Only 3% Funds Allocated Sparks Debate - Aaj News

Karachi Earns Billions | Only 3% Funds Allocated Sparks Debate - Aaj News
Published 06 Jul, 2026 11:50pm
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Karachi Earns Billions | Only 3% Funds Allocated Sparks Debate - Aaj News
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