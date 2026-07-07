اسپین بمقابلہ پرتگال: رونالڈو آبدیدہ
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 16 کے ایک سنسنی خیز اور اہم مقابلے میں اسپین نے پرتگال کو 0-1 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ ٹیکساس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور پرتگال کے دفاع نے ہسپانوی حملوں کو دیر تک روکے رکھا، لیکن 91 ویں منٹ کے اضافی وقت میں اسپین کے متبادل کھلاڑی میکل میرینو نے فیران ٹورس کے پاس پر گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ اس میچ کا ایک اور اہم اور افسردہ پہلو یہ رہا کہ پرتگال کی اس شکست کے ساتھ ہی فٹبال کے عظیم کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کے ورلڈ کپ کیریئر کا مایوس کن اختتام ہو گیا، کیونکہ 41 سالہ رونالڈو پہلے ہی تصدیق کر چکے تھے کہ یہ ان کا آخری ورلڈ کپ ہوگا۔ اس شکست کے بعد پرتگال ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے، جبکہ ہسپانوی ٹیم اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔