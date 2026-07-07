Ziarat Clearance Operation | 15 Terrorists Eliminated | 9 Police Martyrs - Aaj News

Ziarat Clearance Operation | 15 Terrorists Eliminated | 9 Police Martyrs - Aaj News
Published 07 Jul, 2026 06:35pm
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Ziarat Clearance Operation | 15 Terrorists Eliminated | 9 Police Martyrs - Aaj News
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