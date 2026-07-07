PM Shehbaz Sharif | Anti-Terror Resolve | Indus Waters Treaty - Aaj News

PM Shehbaz Sharif | Anti-Terror Resolve | Indus Waters Treaty - Aaj News
Published 07 Jul, 2026 06:50pm
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PM Shehbaz Sharif | Anti-Terror Resolve | Indus Waters Treaty - Aaj News
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