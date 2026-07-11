Peshawar Faqirabad Bridge Closed | Traffic Jam Crisis | Road Issues - Aaj News

Peshawar Faqirabad Bridge Closed | Traffic Jam Crisis | Road Issues - Aaj News
Published 11 Jul, 2026 08:30pm
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Peshawar Faqirabad Bridge Closed | Traffic Jam Crisis | Road Issues - Aaj News
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