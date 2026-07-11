بیلجیم کے گول کیپر کی ایک غلطی؛ اسپین فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا
فٹ بال ورلڈ کپ کے ایک بہت ہی سنسنی خیز اور کڑے مقابلے میں اسپین نے بیلجیم کو دو کے مقابلے میں ایک گول سے ہرا کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے جہاں اب اس کا بڑا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔
دس جولائی کو لاس اینجلس کے کھچا کھچ بھرے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ کا فیصلہ آخری منٹوں میں بیلجیم کے گول کیپر کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ہوا۔
میچ کے آدھے گھنٹے بعد ہی اسپین کے کھلاڑی فابیان روئز نے پہلا گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی تھی، لیکن بیلجیم کی ٹیم نے ہمت نہیں ہاری اور کھیل کے 41ویں منٹ میں چارلس ڈی کیٹیلیئر نے بہترین گول کر کے اسکور برابر کر دیا۔
یہ اس پورے ٹورنامنٹ میں پہلا گول تھا جو اسپین کی ٹیم کے خلاف ہوا تھا۔
اس کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان مقابلہ بہت سخت ہو گیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ میچ برابر ہونے کی وجہ سے دونوں ٹیموں کو اضافی وقت دیا جائے گا۔
لیکن کھیل کے 88ویں منٹ میں اسپین کے پاؤ کیوبارسی نے 25 گز کی دوری سے ایک زوردار شاٹ مارا، جسے بیلجیم کے متبادل گول کیپر لیمنز صحیح طرح سے پکڑ نہ سکے اور گیند ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔
اسپین کے کھلاڑی مائیکل میرینو بالکل صحیح جگہ پر موجود تھے اور انہوں نے فوراً گیند کو گول کے اندر پہنچا کر اپنی ٹیم کو جیت دلا دی۔
یہ بیلجیم کے گول کیپر کے لیے دل توڑ دینے والا لمحہ تھا، جبکہ مائیکل میرینو نے اسٹیڈیم میں موجود 70 ہزار سے زائد تماشائیوں کے سامنے جا کر اس جیت کا زبردست جشن منایا۔
میچ کے بعد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مائیکل میرینو نے کہا کہ یہ ایک اتفاق جیسا لگتا ہے، اور اگر آپ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتریں تو ایسا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، حالانکہ مجھے شک ہے کہ ایسا دوبارہ ہوگا، لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔
انہوں نے سیمی فائنل میں فرانس کا سامنا کرنے کے بارے میں بات کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم یہاں اسی مقصد کے لیے آئے تھے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ ان میچوں میں سے ایک ہے جس کے خواب آپ بچپن میں دیکھا کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ بیلجیم کے اصل اور بڑے گول کیپر تھیباؤٹ کورٹوئس میچ کے دوسرے ہاف میں زخمی ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے جونیئر گول کیپر لیمنز کو میدان میں آنا پڑا تھا۔
میچ ختم ہونے پر بڑے گول کیپر کورٹوئس نے اپنے جونیئر ساتھی کے پاس جا کر ان کا حوصلہ بڑھایا۔
اس میچ میں اسپین کے نوجوان کھلاڑی لیمین یامال نے بھی شاندار کھیل پیش کیا اور انہیں بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا۔
دوسری طرف فرانس کی ٹیم نے جمعرات کو مراکش کو دو صفر سے ہرا کر پہلے ہی سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے، اور انہوں نے ضرور دیکھ لیا ہوگا کہ بیلجیم کے حملوں کے سامنے اسپین کی دفاعی لائن کتنی گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی.
اب منگل کے روز ٹیکساس میں اسپین اور فرانس کا بڑا ٹکراؤ دیکھنے کو ملے گا۔