فیفا ورلڈ کپ 2026: فرانس نے مراکش کو 0-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں فرانس نے مراکش کو 0-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔
فرانس کی جانب سے کائلیان ایمباپے اور عثمان ڈیمبیلے نے ایک، ایک گول اسکور کیا، جبکہ ایمباپے نے ایک گول میں معاونت بھی کی۔
میچ کے آغاز سے ہی فرانس نے جارحانہ کھیل پیش کیا اور مراکش کے گول پر مسلسل حملے کیے۔ چوتھے منٹ میں ایمباپے نے پہلا حملہ کیا، تاہم ان کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔
25 ویں منٹ میں مراکش کے مدافع نصیر مزراوی نے پنالٹی ایریا میں ایمباپے کو روکا، جس پر ریفری نے فرانس کو پنالٹی دے دی۔ ویڈیو ریویو کے بعد پنالٹی برقرار رکھی گئی، لیکن 28ویں منٹ میں ایمباپے کی شاٹ مراکش کے گول کیپر یاسین بونو نے شاندار انداز میں روک لی۔
پہلے ہاف میں فرانس نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا اور شاٹس کے معاملے میں 13 کے مقابلے میں ایک کی برتری حاصل کی، تاہم کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی۔ مراکش کو پہلے ہاف کے اختتام سے قبل ایک اچھا موقع ملا، لیکن اشرف حکیمی کی فری کک گول پوسٹ سے باہر چلی گئی۔
دوسرے ہاف میں فرانس نے اپنی برتری کو گول میں تبدیل کر دیا۔ 60 ویں منٹ میں کائلیان ایمباپے نے گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلائی۔ اس کے چھ منٹ بعد ایمباپے نے ایک خوبصورت پاس عثمان ڈیمبیلے کو دیا، جنہوں نے 66 ویں منٹ میں گیند جال میں پہنچا کر فرانس کی برتری دوگنی کر دی۔
میچ کے دوران فرانس نے مجموعی طور پر 21 شاٹس لگائیں جبکہ مراکش صرف چار شاٹس ہی لگا سکا۔ اسی طرح فرانس کی آٹھ شاٹس ہدف پر رہیں جبکہ مراکش کی صرف ایک شاٹ گول کی جانب گئی۔
اس میچ میں گول کرنے کے بعد کائلیان ایمباپے نے ورلڈ کپ میں اپنے مجموعی گولوں کی تعداد 20 کر دی، جس کے بعد وہ اس فہرست میں ارجنٹائن کے لیونل میسی سے صرف ایک گول پیچھے رہ گئے ہیں۔ میسی نے ورلڈ کپ کی 31 میچوں میں 21 گول کیے ہیں، جبکہ ایمباپے نے یہ سنگ میل صرف 20 میچوں میں حاصل کیا ہے۔
یہ مسلسل دوسرا ورلڈ کپ ہے جس میں فرانس نے ناک آؤٹ مرحلے میں مراکش کو 0-2 سے شکست دی ہے۔ اس سے قبل قطر میں ہونے والے 2022 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھی فرانس نے مراکش کو اسی اسکور سے ہرایا تھا۔
اس کامیابی کے بعد فرانس مسلسل تیسری مرتبہ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ سیمی فائنل میں اس کا مقابلہ اسپین یا بیلجیم میں سے کسی ایک ٹیم سے ہوگا۔