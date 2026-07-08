فیفا ورلڈ کپ: کوارٹر فائنل میں کون سی ٹیم کس سے اور کب ٹکرائے گی؟
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے راؤنڈ آف 16 کے سنسنی خیز مقابلوں کے بعد کوارٹر فائنل مرحلے کی تمام 8 ٹیمیں سامنے آ گئی ہیں۔ فرانس، مراکش، ناروے، انگلینڈ، اسپین، بیلجیئم، ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ نے آخری 8 میں جگہ بنا لی ہے۔
فیفا ورلڈ کپ 2026 اب اختتام کی جانب گامزن ہے، راؤنڈ آف 16 میں سوئٹزرلینڈ اور کولمیبا کے درمیان انتہائی سنسنی خیز اور ڈرامائی میچ کے ساتھ ہی پری کوارٹر فائنل مرحلہ مکمل ہو گیا اور 48 ٹیموں کے سفر کے بعد اب صرف 8 مضبوط ٹیمیں ٹائٹل کی دوڑ میں باقی رہ گئی ہیں۔
ایونٹ کے راؤنڈ آف 16 میں کئی ڈرامائی مقابلے دیکھنے میں آئے، جہاں کئی میچز میں آخری لمحات میں کم بیک، پنالٹی شوٹ آؤٹس اور غیر متوقع نتائج سامنے آئے، پری کوارٹر فائنل کے اختتام پر فرانس، مراکش، ناروے، انگلینڈ، اسپین، بیلجیئم، ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔
اب ہر ٹیم عالمی چیمپئن بننے سے صرف 3 فتوحات کے فاصلے پر ہے جب کہ اگلے چند روز میں ہونے والے کوارٹر فائنل مقابلے یہ طے کریں گے کہ کون سی 4 ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچیں گی۔
کوارٹر فائنل میں پہنچنے والی ٹیموں میں دفاعی چیمپیئن ارجنٹینا، یورپی طاقت فرانس اور اسپین، بیلجیم کی مضبوط ٹیم، ناروے، انگلینڈ، سوئٹزرلینڈ اور افریقا کی نمائندہ مراکش شامل ہیں۔
راؤنڈ آف 16 کے نتائج
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مراکش نے کینیڈا کو 0-3 سے شکست دے کر مسلسل دوسری مرتبہ ورلڈ کپ کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی۔
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فرانس نے پیراگوئے کو 0-1 سے شکست دی جب کہ کیلیان ایمباپے نے گولڈن بوٹ کی دوڑ میں اپنی پوزیشن مزید مستحکم کی۔
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ناروے نے برازیل کو 1-2 سے ہرا کر بڑا اپ سیٹ کیا جہاں ایرلنگ ہالینڈ نے دو گول کیے۔
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انگلینڈ نے میکسیکو کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2-3 سے شکست دی۔
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اسپین نے پرتگال کو 0-1 سے ہرا کر اپنی تکنیکی برتری برقرار رکھی۔
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بیلجیم نے امریکا کو 1-4 سے شکست دے کر شاندار انداز میں آخری 8 ٹیموں میں جگہ بنائی۔
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ارجنٹینا نے مصر کے خلاف 2 گول کے خسارے سے واپسی کرتے ہوئے 2-3 سے کامیابی حاصل کی۔
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سوئٹزرلینڈ نے کولمبیا کو پنالٹی شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کی۔
کوارٹر فائنل کا مکمل شیڈول
کوارٹر فائنل مرحلے کا آغاز امریکا میں 9 جولائی اور پاکستانی وقت کے مطابق 10 جولائی سے ہوگا اور ایک ٹرافی کے لیے 8 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا، جن میں سے صرف 4 ٹیمیں اگلے مرحلے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی جب کہ 4 ٹیمیں خالی ہاتھ اپنے گھروں کو واپس جائیں گی۔
فرانس بمقابلہ مراکش
ورلڈ کپ کا پہلا کوارٹر فائنل جمعہ 10 جولائی کو پاکستانی وقت کے مطابق رات ایک بجے بوسٹن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جو رواں ٹورنامنٹ میں نا قابل شکست اور تین بار کی عالمی چیمپئن ٹیم فرانس اور مراکش کے درمیان ہوگا۔
اسپین بمقابلہ بیلجیئم
دوسرا کوارٹر فائنل سابق عالمی چیمپئن اور پری کوارٹر فائنل میں رونالڈو کی ٹیم پرتگال کو ہرانے والی ٹیم اسپین اور بیلجیم کے درمیان ہوگا جو پاکستانی وقت کے مطابق 11 جولائی کی شب 12 بجے لاس اینجلس میں ہوگا۔
ناروے بمقابلہ انگلینڈ
تیسرا کوارٹر فائنل راؤنڈ آف 16 میں پانچ بار کی عالمی چیمپئن برازیل کو ہرا کر فیفا ورلڈ کپ 2026 کا سب سے بڑا اپ سیٹ کرنے والی ناروے اور سابق عالمی چیمپئن انگلینڈ کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ میامی اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق 12 جولائی کو شب 2 بجے ہوگا۔
ارجنٹینا بمقابلہ سوئٹزرلینڈ
چوتھے کوارٹر فائنل میں 3 بار کی عالمی چیمپئن اور دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اور کولمبیا کے درمیان پاکستانی وقت کے مطابق 12 جولائی کی صبح 6 بجے کینساس اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
چاروں میچز کی فاتح ٹیمیں فائنل فور یعنی سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹوائیں گی جب کہ ہارنے والی ٹیمیں واپس گھر جائیں گی۔
سیمی فائنلز
فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل 15 اور 16 جولائی کو بالترتیب ڈیلاس اور اٹلانٹا میں کھیلے جائیں گے۔ فرانس اور مراکش کی فاتح ٹیم کا سیمی فائنلز میں مقابلہ اسپین اور بیلجیم کی فاتح ٹیم سے ہوگا جب کہ ناروے اور انگلینڈ کی فاتح ٹیم ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ کی فاتح ٹیم کے خلاف سیمی فائنل کھیلے گی۔
چیمپئن کا تاج سر پر سجانے کے لیے ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا مقابلہ فائنل میچ اسی روز یعنی 19 جولائی کو نیویارک، نیو جرسی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔
اس مرحلے میں دنیا کی نظریں کئی بڑے کھلاڑیوں پر ہوں گی، جن میں لیونل میسی، کیلیان ایمباپے، ایرلنگ ہالینڈ، ہیری کین، اشرف حکیمی، چارلس ڈی کیٹیلائر، لامین یامال اور گرانیت ژاکا شامل ہیں۔
خصوصی طور پر لیونل میسی کی کارکردگی پر سب کی نگاہیں ہوں گی کیوں کہ یہ ان کے کیریئر کا آخری ورلڈ کپ تصور کیا جا رہا ہے جب کہ ایمباپے اور ہالینڈ گولڈن بوٹ کی دوڑ میں بھی نمایاں امیدوار ہیں۔