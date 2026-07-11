Super Typhoon Bavi Devastation | Philippines, Taiwan, Japan Hit | China on High Alert - Aaj News

Super Typhoon Bavi Devastation | Philippines, Taiwan, Japan Hit | China on High Alert - Aaj News
Published 11 Jul, 2026 10:40pm
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Super Typhoon Bavi Devastation | Philippines, Taiwan, Japan Hit | China on High Alert - Aaj News
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