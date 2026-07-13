US-Iran Conflict | Trump Orders New Military Operation | Bandar Abbas Update - Aaj News

US-Iran Conflict | Trump Orders New Military Operation | Bandar Abbas Update - Aaj News
Published 13 Jul, 2026 12:00pm
ویڈیوز
US-Iran Conflict | Trump Orders New Military Operation | Bandar Abbas Update - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین