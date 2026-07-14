Iran Launches Operation Nasr II, Claims Strikes on Multiple US Targets - Aaj News

Iran Launches Operation Nasr II, Claims Strikes on Multiple US Targets - Aaj News
Published 14 Jul, 2026 07:00pm
ویڈیوز - انفوٹینمینٹ
Iran Launches Operation Nasr II, Claims Strikes on Multiple US Targets - Aaj News
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