سست انٹرنیٹ، ناقص موبائل سروس: '5 جی' سے بہتری آئے گی؟ شائع 15 جولائ 2026 12:28pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Will 5G Improve Slow Internet and Call Drops in Pakistan? - Aaj News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین امریکا کے مسلسل حملے، روس نے اپنا 'ڈومز ڈے کمانڈ سینٹر' طیارہ تہران بھیج دیا ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا پاکستان میں سونے کی قیمت میں زبردست کمی، فی تولہ قیمت کیا ہوگی؟ امریکا کے مسلسل حملے، روس نے اپنا 'ڈومز ڈے کمانڈ سینٹر' طیارہ تہران بھیج دیا ناروے کے ہالینڈ کی غلطی نے انگلینڈ کو سیمی فائنل میں پہنچا دیا پاکستان میں سونے کی قیمت میں زبردست کمی، فی تولہ قیمت کیا ہوگی؟ تازہ ترین مولانا فضل الرحمان کا شہداء کے خلاف متنازع بیان؛ معاملے میں سائبر کرائم ایجنسی شامل امریکا کے ایران پر حملے؛ 30 سے زائد عام شہری اور 7 فوجی جاں بحق، 260 سے زائد زخمی 'فکسڈ ٹیکس اسکیم' میں رجسٹریشن کا طریقہ کار جاری، چھوٹے تاجروں کو کیا فائدہ ہوگا؟