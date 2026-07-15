سست انٹرنیٹ، ناقص موبائل سروس: '5 جی' سے بہتری آئے گی؟

شائع 15 جولائ 2026 12:28pm
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Will 5G Improve Slow Internet and Call Drops in Pakistan? - Aaj News
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