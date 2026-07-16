Pakistan Courts Face Massive Case Backlog | Justice Delayed - Aaj News

Pakistan Courts Face Massive Case Backlog | Justice Delayed - Aaj News
Published 16 Jul, 2026 02:40pm
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Pakistan Courts Face Massive Case Backlog | Justice Delayed - Aaj News
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