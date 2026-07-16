انگلینڈ کو شکست، ارجنٹائن فٹبال ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا
ارجنٹائن کے کھلاڑیوں اینزو فرنانڈیز اور لاؤتارو مارٹنیز نے میچ کے آخری لمحات میں شاندار گول کر کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے منہ سے فتح چھین لی اور اپنی ٹیم کو دو ایک سے کامیابی دلا کر فائنل میں پہنچا دیا۔
بدھ کے روز کھیلے گئے سنسنی خیز ورلڈ کپ سیمی فائنل میں اس جیت کے ساتھ ہی لیونل میسی کی دفاعی چیمپئن ٹیم نے اتوار کو اسپین کے خلاف ہونے والے فائنل معرکے کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
ایک ایسے وقت میں جب دوسرے ہاف میں اینتھونی گورڈن کے گول کی بدولت انگلینڈ کی جیت یقینی دکھائی دے رہی تھی، ارجنٹائن نے حریف ٹیم کے گول پر پے در پے حملے کیے جس کا صلہ انہیں فرنانڈیز اور مارٹنیز کے گولز کی شکل میں ملا۔
ارجنٹائن کے شہرہ آفاق کھلاڑی لیونل میسی نے پاس دے کر ان دونوں گولز میں اہم کردار ادا کیا۔
اس میچ کے نتیجے نے فٹ بال کی دنیا کی دو روایتی حریف ٹیموں کے درمیان تاریخی دشمنی اور سنسنی کا ایک اور یادگار باب لکھ دیا ہے۔
انگلینڈ کے لیے 1966 کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ فائنل میں پہنچنے کا خواب میچ کے آخری منٹوں میں چکنا چور ہو گیا جبکہ ارجنٹائن کے کھلاڑیوں اور مداحوں نے اس شاندار واپسی پر جشن منایا۔
میچ کے 50ویں منٹ کے بعد جب انگلش ٹیم دفاعی پوزیشن پر چلی گئی تو ارجنٹائن کا گول کرنا ناگزیر دکھائی دینے لگا تھا۔
بالاآخر 50ویں منٹ میں میسی کے پاس پر اینزو فرنانڈیز نے بیس میٹر کے فاصلے سے شاندار ہٹ لگا کر گیند کو جال کی راہ دکھائی اور اسکور برابر کر دیا۔
اس کے بعد میچ کے اضافی وقت میں متبادل کھلاڑی کے طور پر آنے والے لاؤتارو مارٹنیز نے میسی کے بہترین کراس پر ہیڈر کے ذریعے گول کر کے اپنی ٹیم کو فتح دلا دی۔
اس تاریخی فتح پر ارجنٹائن کے مینیجر لیونل اسکالونی نے انتہائی جذباتی انداز میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم واقعی منفرد ہیں اور یہ کوئی غرور کی بات نہیں ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ میں دل کی گہرائیوں سے ان کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہ فتح دلائی، میرے پاس اپنے جذبات کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ جیت 29 سالہ لیونل میسی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے کیونکہ یہ ان کے شاندار کیریئر کا آخری ورلڈ کپ تصور کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب انگلینڈ کے لیے یہ شکست کسی بڑے دھچکے سے کم نہیں تھی کیونکہ انہوں نے میچ کے ایک بڑے حصے میں ارجنٹائن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔
انگلینڈ نے 55ویں منٹ میں اس وقت برتری حاصل کی جب نکولس ٹیگلیافیکو کی جانب سے گیند کو دور پھینکنے کی کوشش ناکام ہوئی اور گیند ڈیکلن رائس کے پاس چلی گئی، جنہوں نے مورگن روجرز کو پاس دیا اور پھر اینتھونی گورڈن نے ان کے کراس کو گول میں تبدیل کر دیا۔
تاہم تھامس ٹوخل کی نگرانی میں کھیلنے والی انگلش ٹیم آخری منٹوں میں ارجنٹائن کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکی۔
انگلینڈ کے کپتان ہیری کین نے میچ کے بعد انتہائی مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنی ٹیم، عملے اور مداحوں کے لیے بہت دلبرداشتہ ہوں۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے میچ کا زیادہ تر حصہ بہت اچھا کھیلا لیکن ایک صفر کی برتری حاصل کرنے کے بعد ہم نے صرف اس برتری کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، اور اس سطح کے کھیل میں یہ حکمت عملی کافی نہیں ہوتی۔
ہیری کین کا مزید کہنا تھا کہ مجھے دکھ ہے کیونکہ ہم نے یہاں تک پہنچنے کے لیے سخت محنت کی تھی اور لڑکوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا تھا، اس طرح فائنل کی دوڑ سے باہر ہونا بہت تکلیف دہ ہے۔
انگلش ٹیم کے کوچ تھامس ٹوخل نے کہا کہ انہیں اپنی حکمت عملی پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔
انہوں نے کہا کہ ٹیم نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور ہم جیت کے بہت قریب تھے، ہماری ٹیم بہترین کھیلی مگر ہم کامیابی کی لکیر عبور نہ کر سکے، اس لیے فی الحال کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔
کھیل کے دوران اٹلانٹا کا مرسڈیز بینز اسٹیڈیم ارجنٹائن کے حامیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور اسٹیڈیم کا ماحول بیونس آئرس کے روایتی فٹ بال گراؤنڈ جیسا دکھائی دے رہا تھا۔
کھیل شروع ہوتے ہی دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور میچ میں شدید تناؤ دیکھا گیا۔
دوسرے ہاف میں یہ تناؤ گولز کی شکل میں سامنے آیا لیکن انگلینڈ برتری حاصل کرنے کے بعد اس کو برقرار نہ رکھ سکا اور ارجنٹائن اتوار کو ہونے والے فائنل میں پہنچ گیا۔
میچ کے ہیرو لاؤتارو مارٹنیز نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے لیے ایک بہت ہی جذباتی لمحہ ہے، جب میرے والد نے مجھے زندگی میں پہلی بار بوٹ خرید کر دیے تھے تو میں نے ہمیشہ ایسے ہی گول اسکور کرنے کا خواب دیکھا تھا، آج کا میچ بہت مشکل تھا لیکن اینزو نے شاندار گول کیا اور مجھے یقین ہے کہ یہ ٹیم آگے بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی رہے گی۔