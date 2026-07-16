'مالک کے کہنے پر افسر کو کچلا': اوور لوڈڈ ڈمپر روکنے والا ہائی وے پولیس اہلکار جاں بحق
پنجاب کے ضلع اٹک میں جی ٹی روڈ پر ایک انتہائی لرزہ خیز اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں لارنس پور ٹول پلازہ کے قریب ایک ڈمپر ڈرائیور نے اپنے مالک کے کہنے پر فرض شناس ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس افسر کو کچل کر شہید کر دیا۔
ہائی وے پولیس کے مطابق یہ ڈمپر اوور لوڈ تھا اور پٹرولنگ آفیسر جاوید اکبر نے اسے روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ انہوں نے ڈرائیور سے اوور لوڈنگ کے چالان کے لیے رسید اور ڈرائیونگ لائسنس مانگا لیکن ڈرائیور نے دستاویزات دینے کے بجائے گاڑی سڑک کنارے کھڑے ڈیوٹی افسر کے اوپر چڑھا دی جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔
پولیس کو اس ہولناک واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موصول ہو گئی ہے جس کی مدد سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
موٹروے پولیس کے ترجمان نے واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مفرور ڈمپر ڈرائیور نے اپنے مالک کی ترغیب پر یہ انتہائی قدم اٹھایا۔
پولیس نے درج کی گئی ایف آئی آر کے متن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ٹرک کے مالک نے ڈرائیور کو موبائل پر کہا کہ اس کو کچل دو اور ڈمپر بھگا دو۔
اس سفاکانہ حکم پر عمل کرتے ہوئے ڈرائیور نے پولیس افسر جاوید اکبر پر ڈمپر چڑھا دیا اور انہیں کچلتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا۔
موٹروے پولیس کا کہنا ہے کہ شہید اکبر کے ناحق قتل کے تمام تر پختہ شواہد حاصل کر لیے گئے ہیں اور ٹرک کے مالک اور ڈرائیور دونوں کے خلاف سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔
پولیس کے مطابق دونوں ملزمان اس وقت روپوش ہیں لیکن انہیں بہت جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔
شہید ہونے والے فرض شناس پولیس افسر جاوید اکبر کے سوگواران میں ایک بیوہ اور پانچ بچے شامل ہیں۔
ان کی ناگہانی موت کی خبر ملتے ہی ان کے گھر میں کہرام مچ گیا اور پورے علاقے کی فضا سوگوار ہو گئی۔
شہید جاوید اکبر کی نمازِ جنازہ مردان میں ادا کر دی گئی ہے جس کے بعد انہیں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کے آبائی علاقے میں سپردِ خاک کر دیا گیا ہے۔
نمازِ جنازہ اور تدفین میں پولیس حکام، اہلخانہ اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔
اس دکھ کی گھڑی میں آئی جی موٹروے پولیس نے شہید کے اہلِ خانہ سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
آئی جی موٹروے نے اپنے پیغام میں کہا کہ محکمہ اس مشکل وقت میں شہید کے ورثا کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔
انہوں نے شہید کی قربانی کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے مزید کہا کہ جاوید اکبر جیسے فرض شناس اور بہادر پولیس افسران پر پورے محکمے کو فخر ہے جنہوں نے فرض کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا لیکن قانون کی بالادستی پر سمجھوتہ نہیں کیا۔