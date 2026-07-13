150 تولے سونا اور لاکھوں کی نقدی؛ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی ڈکیتی
کراچی کے علاقے گڈاپ سٹی میں رواں سال کی بڑی ڈکیتی کی واردات سامنے آئی ہے، جہاں آٹھ مسلح ملزمان ایک بنگلے میں گھس کر اہل خانہ کو یرغمال بنانے کے بعد کروڑوں روپے مالیت کا سونا، چاندی اور نقدی لوٹ کر فرار ہوگئے۔
پولیس ذرائع کے مطابق واردات گڈاپ سٹی کے علاقے رمضان لاسی گوٹھ میں پیش آئی، جہاں چار موٹر سائیکلوں پر سوار آٹھ مسلح ملزمان شہری دھرم داس کلپرانی کے بنگلے کے عقب سے داخل ہوئے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزمان نے سب سے پہلے بنگلے کے چوکیدار کو قابو میں لیا اور اہل خانہ سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے بعد گھر کے اندر داخل ہوگئے۔
ملزمان نے گھر میں موجود خواتین، بچوں اور دیگر افراد کو یرغمال بنا لیا اور مزاحمت کرنے پر اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔
ذرائع کے مطابق ڈاکوؤں نے ایک ایک کمرے کی تفصیلی تلاشی لی اور گھر میں موجود قیمتی سامان سمیٹ کر فرار ہوگئے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزمان 150 تولہ سونا، بڑی مقدار میں چاندی اور 25 لاکھ روپے نقد لوٹ کر لے گئے، جبکہ مجموعی طور پر کروڑوں روپے مالیت کا سامان لوٹے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔
پولیس نے واقعے کے بعد شواہد اکٹھے کر لیے ہیں اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے کی سی سی ٹی وی فوٹیج، تکنیکی شواہد اور دیگر پہلوؤں کی مدد سے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ واردات میں ملوث ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔