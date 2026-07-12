پاسدارانِ انقلاب نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کردی
ایران کی سرکاری فوج “’پاسدارانِ انقلاب‘ نے ایک بہت بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر دنیا کے سب سے اہم سمندری راستے یعنی آبنائے ہرمز کو ہر قسم کے بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ہے۔
پاسدارانِ انقلاب نے اس سمندری راستے سے گزرنے والے ایک بحری جہاز پر وارننگ شاٹ یعنی انتباہی گولیاں بھی چلائیں۔
ایرانی فوج کے مطابق، وہ بحری جہاز ایک ایسے راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا جس کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ گولی چلنے کے بعد اس جہاز نے آگے بڑھنا روک دیا تھا۔
پاسدارانِ انقلاب نے اپنے ایک باضابطہ بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ باہر کی طاقتوں کی غیر قانونی مداخلت کی وجہ سے پیدا ہونے والے خطرات کو دیکھتے ہوئے آبنائے ہرمز کو اگلے حکم تک بند کیا جاتا ہے، اور جب تک خطے میں امریکا کی مداخلت ختم نہیں ہو جاتی، کسی بھی چھوٹے یا بڑے تجارتی اور جنگی جہاز کو یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
اس دوران برطانوی بحری تجارتی ادارے ’یو کے ایم ٹی او‘ نے بھی عمان کے مشرق میں ایک بڑے مال بردار بحری جہاز پر آگ لگنے اور اسے نقصان پہنچنے کی اطلاع دی ہے۔
ابھی یہ پوری طرح صاف نہیں ہو سکا کہ یہ وہی جہاز ہے جس پر ایران نے گولی چلائی تھی یا کوئی دوسرا جہاز ہے۔
یہ پوری صورتحال ایسے وقت میں بگڑی ہے جب دنیا کے بڑے سفارت کار امریکا اور ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کی سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے۔
ابھی جمعہ کے روز ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا تھا کہ جنگ بندی ٹوٹنے اور دونوں طرف سے حملوں کے باوجود امریکا اور ایران کے درمیان امن کی بات چیت جاری رہے گی۔
یاد رہے کہ آبنائے ہرمز دنیا کا وہ اہم ترین سمندری راستہ ہے جہاں سے پوری دنیا کو سپلائی ہونے والے تیل کا ایک بہت بڑا حصہ گزرتا ہے۔
اسی بحران کو ٹالنے کے لیے ہفتے کے روز ایران کے وزیرِ خارجہ عباس عراقچی نے عمان کے وزیرِ خارجہ سے اہم ملاقات بھی کی تھی۔
امریکی میڈیا کے مطابق عمان نے اس سمندری راستے پر جہازوں کی آمد و رفت کو سنبھالنے کے لیے دو الگ الگ راستے بنانے کی ایک عارضی تجویز بھی تیار کی تھی۔ لیکن اب حالات بالکل بدل چکے ہیں کیونکہ امریکی حکام نے پہلے ہی صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک اس سمندری راستے سے جہازوں کے محفوظ گزرنے کی پکی ضمانت نہیں مل جاتی، تب تک ایران کے ساتھ امن کی کوئی بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔