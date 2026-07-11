لبنان میں اسرائیل کا ساؤنڈ بم حملہ، نابلس میں گھر پر چھاپہ، ایک فلسطینی گرفتار
لبنان اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی نئی کارروائیوں کی اطلاعات سامنے آئی ہیں، جن کے بعد علاقے میں ایک بار پھر کشیدگی بڑھ گئی ہے۔
عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ نے لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیلی ڈرون نے جنوبی لبنان کے ضلع صور کے علاقے المنصوری کی بلدیہ پر ایک ساؤنڈ بم گرایا ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ ایک دھماکا کرنے والا ساؤنڈ بم تھا، جس کا مقصد زور دار آواز پیدا کرنا تھا۔ تاہم فوری طور پر کسی جانی نقصان یا زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔
دوسری جانب فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر نابلس میں ایک کارروائی کے دوران ایک فلسطینی شہری کو گرفتار کر لیا۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجی علی الصبح شہر میں داخل ہوئے، تل اسٹریٹ پر واقع ایک رہائشی عمارت کا محاصرہ کیا اور وہاں موجود ملک عبدو کے گھر میں داخل ہو گئے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فوجیوں نے گھر میں توڑ پھوڑ کی، جس کے بعد وہ ملک عبدو کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔
لبنان کی نیشنل نیوز ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی ڈرون نے المنصوری کی بلدیہ پر ایک ساؤنڈ بم گرایا۔
فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق اسرائیلی فوج نے ملک عبدو کے گھر میں توڑ پھوڑ کے بعد انہیں گرفتار کر لیا۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے ان دونوں واقعات پر فوری طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔
لبنان کی وزارتِ صحت کا کہنا ہے کہ 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 4 ہزار 321 افراد جاں بحق ہوچکے ہیں۔