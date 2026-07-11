ایران کے سائنسی اور تحقیقی ڈھانچے کو تقریباً 300 ملین ڈالر کا نقصان
ایران نے امریکی حملے میں تباہ ہونے والے اپنے ایک اہم ریلوے پل کو ریکارڈ وقت میں دوبارہ بحال کر دیا ہے۔
ایرانی میڈیا کے مطابق، صوبہ گلستان کے علاقے آق قلا میں واقع ایک ریلوے پل جو گزشتہ بدھ کو امریکی فضائی حملے میں تباہ ہو گیا تھا، اسے اب دوبارہ ٹرینوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔
یہ ریلوے لائن ایران کو ترکمانستان اور وسطی ایشیا کے دیگر ممالک سے جوڑنے کا ایک بہت بڑا اور اہم راستہ ہے۔
گلستان کے گورنر علی اصغر طہماسبی نے اس حوالے سے میڈیا کو بتایا کہ حملے کے چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت کے اندر اس تباہ شدہ پل کو دوبارہ کھولنا دشمن کی دھمکیوں اور کارروائیوں کا صوبے کی طرف سے ایک عملی جواب ہے۔
اس کے علاوہ، ہفتے کی صبح ایرانی دارالحکومت تہران کے مشرقی علاقوں پاکدشت اور قیام دشت میں ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی جس سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
تاہم، ایرانی سرکاری میڈیا نے اس حوالے سے صورتحال واضح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ دھماکہ کسی دشمن کا حملہ نہیں تھا بلکہ حکام کی طرف سے پرانے اور ناکارہ گولہ بارود کو منظم طریقے سے تلف کرنے کی ایک کارروائی تھی۔
فارس نیوز ایجنسی کو ایک سرکاری اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس کارروائی سے قریبی رہائشیوں کو کوئی خطرہ یا نقصان نہیں پہنچا ہے۔
ان تمام جنگی حالات کے دوران ایران کے اندر ہونے والے مالی نقصان کی تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔
ایرانی صدر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے نائب حسین افشین نے انکشاف کیا ہے کہ اس حالیہ جنگ میں ملک کے سائنسی اور تحقیقی ڈھانچے کو تقریباً 300 ملین ڈالر کا بھاری نقصان پہنچا ہے۔
انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم ملک میں ان نئی ٹیکنالوجیز پر کام کر رہے تھے جن کا فوج یا جنگ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور دشمن نے بنیادی طور پر ایران کی سائنسی اور ٹیکنالوجیکل طاقت کو نشانہ بنایا ہے، جسے ہم پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ کھڑا کریں گے۔
انہوں نے عزم ظاہر کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم آج کی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک بڑا مرکز بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جو بھی ملک اس شعبے میں پیسہ لگاتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔