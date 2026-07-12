رونالڈو ایک منٹ میں کتنا کماتے ہیں؟
پرتگال کے عالمی شہرت یافتہ فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو نے کھیل کی دنیا میں ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کرتے ہوئے خود کو دنیا کے امیر ترین کھلاڑیوں میں شامل کر لیا ہے۔
امریکی جریدے فوربز کے تازہ تخمینے کے مطابق رونالڈو کے خالص اثاثوں کی مالیت تقریباً 1.2 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے، جبکہ وہ گزشتہ مسلسل تیسرے سال دنیا کے سب سے زیادہ آمدنی حاصل کرنے والے کھلاڑی بھی قرار پائے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ 12 ماہ کے دوران رونالڈو نے تقریباً 300 ملین ڈالر کمائے، جس کا مطلب ہے کہ ان کی دولت میں اوسطاً ہر منٹ 570 ڈالر سے زائد کا اضافہ ہوا۔ مالیاتی ماہرین کے مطابق یہ اعداد و شمار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ کھیل کے ساتھ ساتھ تجارتی سرگرمیوں میں بھی رونالڈو کی کامیابی غیر معمولی رہی ہے۔
رونالڈو کی آمدنی میں سب سے بڑا اضافہ 2023 میں سعودی عرب کے کلب النصر میں شمولیت کے بعد دیکھنے میں آیا۔ بعد ازاں 2025 میں انہوں نے کلب کے ساتھ اپنے معاہدے میں توسیع کی، جس کے بعد فوربز کے مطابق ان کی سالانہ آمدنی 200 ملین ڈالر سے تجاوز کر گئی۔ یہ رقم یورپ میں ان کے آخری برسوں کی کمائی سے کہیں زیادہ ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ 2022 کے قطر ورلڈ کپ سے قبل رونالڈو کا کیریئر غیر یقینی صورتحال سے دوچار تھا۔ مانچسٹر یونائیٹڈ کے اس وقت کے کوچ ایرک ٹین ہیگ کے ساتھ اختلافات کے بعد انہوں نے ایک متنازع انٹرویو میں کہا تھا، ”مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کلب نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔“ اس بیان کے چند روز بعد دونوں فریق باہمی رضامندی سے الگ ہوگئے اور رونالڈو فری ایجنٹ بن گئے۔
اگرچہ اس وقت بہت سے مبصرین نے ان کے مستقبل پر سوالات اٹھائے، لیکن سعودی لیگ میں منتقلی نے ان کے کیریئر کو نئی سمت دے دی۔ النصر میں شمولیت کے بعد نہ صرف ان کی آمدنی میں ریکارڈ اضافہ ہوا بلکہ مشرق وسطیٰ میں فٹبال کی مقبولیت بھی نئی بلندیوں تک پہنچ گئی۔
رونالڈو کی کمائی صرف فٹبال تک محدود نہیں۔ نائیکی، بائنانس، ہربالائف اور دیگر عالمی کمپنیوں کے ساتھ اسپانسرشپ معاہدے، ذاتی برانڈ ، ہوٹلز، فیشن، فٹنس اور دیگر کاروباری منصوبے بھی ان کی دولت میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔
سوشل میڈیا پر ان کے تقریباً ایک ارب فالوورز انہیں دنیا کے سب سے بااثر کھلاڑیوں میں شمار کرتے ہیں، جس کے باعث عالمی برانڈز انہیں اپنی تشہیری مہمات کے لیے پہلی ترجیح دیتے ہیں۔
فوربز کے مطابق رونالڈو کھیلوں کی تاریخ کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں جن کی مجموعی پیشہ ورانہ آمدنی، ٹیکس اور ایجنٹس کے کمیشن کی کٹوتی سے پہلے، دو ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کامیابی کے ساتھ وہ اپنے روایتی حریف لیونل میسی کی طرح ارب پتی کھلاڑیوں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں۔
اگرچہ پرتگال حالیہ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اسپین کے ہاتھوں ناک آؤٹ مرحلے میں شکست کے بعد ٹائٹل کی دوڑ سے باہر ہو گیا اور رونالڈو کا ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ادھورا رہ گیا، تاہم 41 سالہ اسٹار نے تاحال ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کیا۔
فٹبال ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ان کی فٹنس برقرار رہی تو وہ 2030 کے ورلڈ کپ تک بھی کھیل سکتے ہیں اور مزید ریکارڈ اپنے نام کر سکتے ہیں۔