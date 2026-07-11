فٹبالر ارلنگ ہالینڈ کی ہم شکل ماڈل کون ہیں؟
فٹبال کی دنیا کے معروف ترین کھلاڑی ارلنگ ہالینڈ کی حیرت انگیز حد تک ہم شکل روسی ماڈل انستاشیہ کوسٹرومیٹینا اس وقت سوشل میڈیا پر نئی سنسنی بن چکی ہیں۔ ان کے چہرے کے نقوش، سنہرے بال، آنکھیں، تاثرات اور اندازِ گفتگو کو دیکھ کر لاکھوں صارفین حیران رہ گئے ہیں، جبکہ متعدد مداح انہیں ارلنگ ہالینڈ کا ”خاتون ورژن“ قرار دے رہے ہیں۔
24 سالہ انستاشیہ کوسٹرومیٹینا ایک پیشہ ور روسی ماڈل اور سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں، جو اس سے قبل بھی مختلف معروف برانڈز کے ساتھ کام کر چکی ہیں۔ تاہم انہیں عالمی شہرت اس وقت ملی جب ان کی والدہ ماریہ کوسٹرومیٹینا نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی، جس میں انستاشیہ ارلنگ ہالینڈ کے مخصوص انداز، چہرے کے تاثرات اور باڈی لینگویج کی نقل کرتی نظر آئیں۔
ویڈیو میں انستاشیہ نے اپنے سنہرے بال بھی بالکل اسی انداز میں پیچھے باندھے ہوئے تھے، جیسے ارلنگ ہالینڈ میچز کے دوران اکثر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے چہرے کے خدوخال، آنکھوں، ناک، مسکراہٹ اور منہ بنانے کے انداز نے صارفین کو اس قدر حیران کیا کہ پہلی نظر میں بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ وہ ہالینڈ نہیں بلکہ ایک روسی ماڈل ہیں۔
یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہوگئی اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، خصوصاً ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر تیزی سے پھیل گئی۔ رپورٹس کے مطابق ویڈیو کو 11 کروڑ سے زائد مرتبہ دیکھا جا چکا ہے، جبکہ اسے 50 لاکھ سے زیادہ افراد پسند کر چکے ہیں، جس کے بعد انستاشیہ راتوں رات عالمی شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔
ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ ایک صارف نے لکھا، ”یہ ارلنگ ہالینڈ نہیں بلکہ ان کی جڑواں بہن ارلینا ہالینڈ ہیں۔“
ایک اور مداح نے مزاحیہ انداز میں تبصرہ کیا، ”اگر ہالینڈ کبھی میچ کے دوران زخمی ہو جائیں تو مانچسٹر سٹی انستاشیہ کو میدان میں اتار دے، شاید کسی کو فرق بھی محسوس نہ ہو۔“
کئی صارفین نے انہیں ”ہالینڈ کی گمشدہ بہن“ اور ”خاتون ہالینڈ“ جیسے القابات بھی دیے۔
انستاشیہ کا کہنا ہے کہ ابتدا میں انہوں نے اپنی اس مشابہت کو زیادہ اہمیت نہیں دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اسے ایک دلچسپ تعریف کے طور پر قبول کر لیا۔ ان کے بقول، ”لوگ کئی برسوں سے مجھے ارلنگ ہالینڈ سے ملتی جلتی شکل کی وجہ سے پہچانتے ہیں، اب میں اسے مثبت انداز میں لیتی ہوں۔“
مداحوں کے مطابق دونوں کے درمیان صرف چہرے کی ہی نہیں بلکہ تاثرات، مسکراہٹ، آنکھوں کی حرکت اور چہرے کے زاویوں تک میں غیر معمولی مماثلت پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی تصاویر اور ویڈیوز دنیا بھر میں تیزی سے شیئر کی جا رہی ہیں۔
یہ دلچسپ واقعہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ارلنگ ہالینڈ اپنی شاندار فٹبال کارکردگی کی بدولت مسلسل خبروں میں موجود ہیں۔ فٹبال اسٹار کی عالمی مقبولیت اور انستاشیہ کی وائرل ویڈیوز نے مل کر اس حیرت انگیز مشابہت کو دنیا بھر میں موضوعِ بحث بنا دیا ہے۔
اگرچہ انستاشیہ کوسٹرومیٹینا اور ارلنگ ہالینڈ کے درمیان کسی قسم کا خاندانی تعلق موجود نہیں، تاہم ان کی غیر معمولی ظاہری مشابہت نے انٹرنیٹ صارفین کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ فٹبال اور فیشن کی دنیا میں اس مماثلت کو حالیہ عرصے کے سب سے دلچسپ اتفاقات میں شمار کیا جا رہا ہے، جبکہ انستاشیہ کے سوشل میڈیا فالوورز کی تعداد بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔