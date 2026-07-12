سوئٹزرلینڈ کو شرمناک شکست، ارجنٹینا فٹبال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد سوئٹزرلینڈ کو 1-3 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔
دونوں ٹیموں کے درمیان مقررہ 90 منٹ کا کھیل 1-1 گول سے برابر رہا، جس کے باعث میچ اضافی وقت میں داخل ہوا۔
ایکسٹرا ٹائم میں ارجنٹینا نے شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے مزید دو گول اسکور کیے اور مجموعی طور پر 1-3 سے کامیابی حاصل کر لی۔
اس کامیابی کے ساتھ ارجنٹینا سیمی فائنل میں پہنچ گیا، جہاں اس کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔
میچ میں کیا ہوا؟
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد 10 کھلاڑیوں تک محدود رہ جانے والی سوئٹزرلینڈ کو اضافی وقت میں 1-3 سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اب ارجنٹینا کا مقابلہ بدھ کو اٹلانٹا میں انگلینڈ سے ہوگا۔
امریکا کے شہر کنساس سٹی کے اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ارجنٹینا نے آغاز ہی سے جارحانہ کھیل پیش کیا۔ دسویں منٹ میں لیونل میسی کے شاندار کراس پر الیکسس میک ایلسٹر نے ہیڈر کے ذریعے گیند جال میں پہنچا کر اپنی ٹیم کو 0-1 کی برتری دلائی۔
پہلے گول کے بعد اگرچہ ارجنٹینا اپنی برتری میں اضافہ نہ کر سکا، جبکہ سوئٹزرلینڈ نے بہترین کم بیک کرتے ہوئے 67ویں منٹ میں اسکور برابر کیا۔ ڈین نڈوئے نے قریب سے گیند کو گول میں پہنچا کر میچ 1-1 سے برابر کر دیا۔
میچ کا اہم موڑ 72ویں منٹ میں آیا جب سوئٹزرلینڈ کے اسٹرائیکر بریل ایمبولو کو دوسری بار یلو کارڈ دکھا کر میدان سے باہر بھیج دیا گیا۔ ریفری نے ابتدا میں ارجنٹینا کے لیاندرو پاریڈیس کو پیلا کارڈ دکھایا تھا، تاہم وی اے آر نے مداخلت کرتے ہوئے ریفری سے فیصلے پر نظرثانی کرنے کو کہا۔
ری پلے دیکھنے کے بعد پرتگالی ریفری ژاؤ پنیرو نے فیصلہ تبدیل کیا اور قرار دیا کہ ایمبولو نے فاؤل حاصل کرنے کے لیے ڈائیو لگائی تھی، جس کے باعث انہیں دوسرا پیلا کارڈ ملا اور وہ سرخ کارڈ کے ساتھ میدان چھوڑنے پر مجبور ہوگئے۔ ایمبولو فیصلے کے بعد انتہائی افسردہ دکھائی دیے۔
مقررہ 90 منٹ کے اختتام تک دونوں ٹیمیں 1-1 سے برابر رہیں، حالانکہ آخری لمحوں میں ارجنٹینا کو فیصلہ کن گول کا بہترین موقع ملا، مگر لیساندرو مارٹینیز کی شاندار کک گول کیپر کو شکست نہ دے سکی۔
لیونل میسی بھی ایک موقع پر گول کرنے کے بہت قریب پہنچے، تاہم ان کا چپ شاٹ گول کیپر نے روک لیا۔ اسسٹنٹ ریفری نے آف سائیڈ کا جھنڈا بھی اٹھایا، لیکن ری پلے سے معلوم ہوا کہ اگر گیند جال میں چلی جاتی تو گول برقرار رہ سکتا تھا۔ اگر یہ گول ہوجاتا تو ورلڈ کپ کے موجودہ ایڈیشن میں یہ میسی کا چھٹا میچ کھیلتے ہوئے نواں گول ہوتا۔
فیصلہ اضافی وقت میں ہوا، جہاں ارجنٹینا کے جولین الواریز نے 112ویں منٹ میں تقریباً 25 گز دور سے زبردست کک لگائی جو سیدھا گول کے اوپری کونے میں جا کر لگا اور ارجنٹینا کو 1-2 کی برتری دلادی۔
میچ کے آخری لمحات میں سوئٹزرلینڈ برابر کرنے کے لیے تمام کھلاڑی آگے لے آیا، جس سے دفاع میں جگہ خالی ہوگئی۔ اضافی وقت کے اسٹاپیج ٹائم میں تھیاغو المادا نے تیز رفتار جوابی حملہ کیا، ان کی شاٹ ری باؤنڈ ہو کر لاؤتارو مارٹینیز کے سامنے آئی، جنہوں نے آسانی سے گیند گول میں پہنچا کر اسکور 1-3 کر دیا اور ارجنٹینا کی فتح یقینی بنا دی۔
اس کامیابی کے بعد دفاعی چیمپئن ارجنٹینا اب سیمی فائنل میں انگلینڈ کا سامنا کرے گا، جبکہ دوسرے سیمی فائنل میں اسپین اور فرانس کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ فرانس وہی ٹیم ہے جسے ارجنٹینا نے قطر میں ہونے والے 2022 کے ورلڈ کپ فائنل میں شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔
ورلڈ کپ کی تاریخ میں اب تک صرف اٹلی اور برازیل ہی اپنے اعزاز کا کامیاب دفاع کر سکے ہیں۔ ارجنٹینا اس اعزاز کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تاہم مسلسل سخت مقابلے اس کے لیے بڑا امتحان ثابت ہو رہے ہیں۔ راؤنڈ آف 32 میں بھی ارجنٹینا کو کیپ ورڈے کے خلاف اضافی وقت کھیلنا پڑا تھا۔
دوسری جانب انگلینڈ نے بھی کوارٹر فائنل تک پہنچنے کے لیے ناروے کے خلاف اضافی وقت میں کامیابی حاصل کی، جس کے باعث دونوں ٹیمیں تھکن کے باوجود سیمی فائنل میں ٹکرائیں گی۔ 39 سالہ لیونل میسی بھی ایک بار پھر اپنی ٹیم کو عالمی اعزاز دلانے کے لیے پُرعزم دکھائی دے رہے ہیں۔