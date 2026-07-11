انگلینڈ نے آخری ٹی 20 میں بھی بھارت کو شکست دے کر سیریز 0-4 سے جیت لی
انگلینڈ نے پانچ میچوں پر مشتمل سیریز کے آخری ٹی 20 میچ میں بھی بھارت کو 56 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر سیریز 0-4 سے اپنے نام کر لی ہے، اس طرح آئرلینڈ کے بعد انگلش ٹیم نے بھی بھارتی ٹیم کو ٹی 20 سیریز میں وائٹ واش کردیا ہے۔
ہفتے کو ساؤتھمپٹن میں کھیلے گئے پانچویں اور آخری ٹی 20 میچ میں انگلینڈ نے بھارت کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 257 رنز بنائے، انگلینڈ کے 258 رنز کے ہدف تعاقب میں بھارتی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز ہی بناسکی۔
انگلینڈ کی بیٹنگ
انگلینڈ کی جانب سے فل سالٹ اور جوز بٹلر نے اننگز کا آغاز کیا لیکن 8 رنز کے اسکور پر انگلش ٹیم کو پہلا نقصان اٹھانا پڑا، اوپنر فل سالٹ 6 رنز بنا کر آؤٹ ہوگئے۔
پہلی وکٹ جلد گرنے کے بعد انگلش وکٹ کیپر بلے باز جوز بٹلر اور کپتان ہیری بروک نے بھارتی بولرز کی بھرپور انداز میں دھلائی کی، ہیری بروک اور جوز بٹلر نے 102 گیندوں پر 233 رنز کی پارٹنرشپ بنائی اور دونوں بلے بازوں کی شاندار شراکت نے انگلینڈ کو بڑے مجموعے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔
یہ پارٹنر شپ ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ کی تاریخ میں دوسری وکٹ کے لیے سب سے بڑی شراکت ہے۔ اس سے قبل یہ عالمی ریکارڈ بھارت کے سنجو سیمسن اور تلک ورما کے پاس تھا، جنہوں نے دوسرے وکٹ کے لیے 210 رنز کی شراکت قائم کی تھی۔
میزبان ٹیم کا اسکور 241 رنز تک پہنچا تو جوز بٹلر آؤٹ ہوگئے، انہوں نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 64 گیندوں پر 131 رنز کی ناقابلِ شکست اننگز کھیلی، جس میں 8 چھکے اور 12 چوکے شامل تھے، یہ جوز بٹلر کی بھارت کے خلاف ٹی 20 کیریئر کی بہترین اننگز قرار دی جا رہی ہے۔
اس کے علاوہ کپتان ہیری بروک نے بھی جارحانہ انداز اپنایا اور 95 رنز کی ناقابل شکست دھواں دار اننگز کھیلی، جس میں 8 چھکے اور 4 چوکے شامل تھے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کے جیکب بیتھل بغیر کوئی رنز نہ بنا سکے جب کہ وِل جیکس 7 رنز کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے۔
اس طرح انگلینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 257 رنز بنا ڈالے، جو بھارت کے خلاف ٹی 20 انٹرنیشنل میں انگلینڈ کا سب سے بڑا مجموعہ ہے۔
بھارت کی جانب سے شیوم دوبے نے 2 وکٹیں حاصل کیں جب کہ پراسدھ کرشنا ایک کھلاڑی کو آؤٹ کرنے میں کامیاب رہے۔
بھارت کی بیٹنگ
انگلینڈ کے 258 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی جانب سے سنجو سیمسن اور ابھیشک شرما بیٹنگ کے لیے آئے تاہم ابھیشک شرما 3 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے جب کہ سنجو سیمسن 27 رنز بنا سکے اور کپتان شریاس ائیر 28 رنز بنا کر کیچ آؤٹ ہوگئے۔
بھارتی وکٹ کیپر بلے باز ایشان کشن نے جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے 35 گیندوں پر 2 چھکوں اور 7 چوکوں کی مدد سے 56 رنز بنائے، انہیں راشد کی گیند پر فل سالٹ نے کیچ آؤٹ کیا جب کہ شیوم دوبے 14 رنز بنا سکے۔
بھارت کی چھٹی وکٹ تلک ورما کی گری، انہوں نے 25 گیندوں پر 4 چھکوں اور 3 چوکوں کی مدد سے 53 رنز بنائے۔ سورینش صرف 7 رنز بنا سکے، اکثیر پٹیل 3 رنز بنا کر راشد کی گیند پر وہل جیکس کو کیچ تھما کر پویلین لوٹ گئے۔
اس طرح مقررہ بھارت کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 201 رنز بنا سکی اور یوں انگلینڈ کی ٹیم یہ میچ 56 رنز سے جیت گئی۔
اس کامیابی کے ساتھ انگلینڈ نے بھارت کے خلاف ٹی 20 سیریز میں مکمل برتری ثابت کرتے ہوئے سیریز 0-4 سے اپنے نام کرلی اور یوں آئرلینڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی بھارت کو ٹی 20 سیریز میں وائٹ وائش کردیا۔
انگلینڈ کی جانب سے سیم کرن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جب کہ عادل راشد نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی اور بھارتی بیٹنگ لائن پر مسلسل دباؤ برقرار رکھا۔
میچ کا ٹاس
اس سے قبل انگلینڈ کے شہر ساؤتھمپٹن میں کھیلے گئے پانچ میچوں کی سیریز کے پانچویں اور آخری ٹی 20 میچ کا آغاز بھی غیر معمولی حالات میں ہوا کیوں کہ بھارتی ٹیم کی بس ٹریفک جام میں پھنس گئی تھی، جس کے باعث ٹاس اور کھیل کا آغاز تاخیر سے ہوا۔ بعدازاں میچ کا ٹاس بھارت کے کپتان شریاس ایئر نے جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
واضح رہے کہ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان پانچ ٹی 20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ بارش کی نذر ہوگیا تھا۔