Quetta Hospitals Bed Shortage Crisis | Balochistan Healthcare System Under Pressure - Aaj News

Quetta Hospitals Bed Shortage Crisis | Balochistan Healthcare System Under Pressure - Aaj News
Published 16 Jul, 2026 08:55pm
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Quetta Hospitals Bed Shortage Crisis | Balochistan Healthcare System Under Pressure - Aaj News
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