اسکردو کا 1200 سال پرانا راز شائع 18 جولائ 2026 10:22am Today Videos Join our Whatsapp Channel Skardu Tourism & Manthal Buddha Rock | Ancient Heritage & Khusrgang Peak - Aaj Pakistan News Facebook Twitter Whatsapp Comments تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین امریکا کے لیے مفت ایئربیس اور آدھے لندن کی ملکیت؛ قطر کو دنیا کا امیر ترین ملک بنانے والے شیخ حمد کی کہانی انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد ارجنٹائن کے کھلاڑیوں نے متنازع بینر لہرا دیا 750 روپے کے پرائز بانڈ کا بڑا انعام نکل آیا، وہ خوش نصیب آپ تو نہیں؟ امریکا کے لیے مفت ایئربیس اور آدھے لندن کی ملکیت؛ قطر کو دنیا کا امیر ترین ملک بنانے والے شیخ حمد کی کہانی انگلینڈ کو شکست دینے کے بعد ارجنٹائن کے کھلاڑیوں نے متنازع بینر لہرا دیا 750 روپے کے پرائز بانڈ کا بڑا انعام نکل آیا، وہ خوش نصیب آپ تو نہیں؟ تازہ ترین ایران کا امریکی جنگی بحری جہاز پر میزائل داغنے کا دعویٰ، سعودی عرب، کویت اور بحرین پر بھی حملے امریکی حملے: ایران نے ہرمزگان میں شہید 8 شہریوں کی تصاویر جاری کردیں حکومت نے اگلے تین روز کے لیے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا