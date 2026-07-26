Shangla Monsoon | KP Rain Update | Weather Damage Report - Aaj News

Shangla Monsoon | KP Rain Update | Weather Damage Report - Aaj News
Published 26 Jul, 2026 07:30pm
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Shangla Monsoon | KP Rain Update | Weather Damage Report - Aaj News
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