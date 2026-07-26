Afghanistan Resistance | Taliban Regime | Badakhshan Update - Aaj News

Afghanistan Resistance | Taliban Regime | Badakhshan Update - Aaj News
Published 26 Jul, 2026 11:50pm
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Afghanistan Resistance | Taliban Regime | Badakhshan Update - Aaj News
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