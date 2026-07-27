State Bank Keeps Policy Rate Unchanged at 11.5 Percent - Aaj News

State Bank Keeps Policy Rate Unchanged at 11.5 Percent - Aaj News
Published 27 Jul, 2026 04:25pm
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State Bank Keeps Policy Rate Unchanged at 11.5 Percent - Aaj News
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