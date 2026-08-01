اسپین پر ہزاروں تارکینِ وطن کا ایک ساتھ دھاوا شائع 01 اگست 2026 10:53am Today Videos Join our Whatsapp Channel Ceuta Migrant Crisis | Morocco to Spain Routes | Border Pressure Grows - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین جرمن میڈیا کی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر متنازع دستاویزی فلم؛ اسلام آباد کا شدید ردعمل حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھادیں پیٹرول سستا، ڈیزل مہنگا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا جرمن میڈیا کی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر متنازع دستاویزی فلم؛ اسلام آباد کا شدید ردعمل حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھادیں پیٹرول سستا، ڈیزل مہنگا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا تازہ ترین غزہ امن بورڈ کا 15 نکاتی روڈ میپ جاری؛ اسرائیل میں تحفظات کے باوجود امریکا کی حماس کو ضمانتیں امریکا کا سب سے جدید لڑاکا طیارہ ’ایف-35‘ گر کر تباہ، پائلٹ جان بچانے میں کامیاب کراچی کے مقتول نوجوان علی رضا کا فون مل گیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اہم انکشاف