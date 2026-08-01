کراچی کے علی رضا کا قتل: ذاتی دشمنی یا معاملہ کچھ اور؟ شائع 01 اگست 2026 11:02am Today Videos Join our Whatsapp Channel Ali Raza Case | Motive Under Investigation | Personal Rivalry or Hidden Factors - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین جرمن میڈیا کی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر متنازع دستاویزی فلم؛ اسلام آباد کا شدید ردعمل حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھادیں پیٹرول سستا، ڈیزل مہنگا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا جرمن میڈیا کی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر متنازع دستاویزی فلم؛ اسلام آباد کا شدید ردعمل حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھادیں پیٹرول سستا، ڈیزل مہنگا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا تازہ ترین غزہ امن بورڈ کا 15 نکاتی روڈ میپ جاری؛ اسرائیل میں تحفظات کے باوجود امریکا کی حماس کو ضمانتیں ٹرمپ نے ایران پر نئے حملوں کا حکم دے دیا؛ 'ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں': ایران امریکا کا سب سے جدید لڑاکا طیارہ ’ایف-35‘ گر کر تباہ، پائلٹ جان بچانے میں کامیاب