North Waziristan Operation | Intelligence Based Action | Weapons Recovered - Aaj Pakistan News

North Waziristan Operation | Intelligence Based Action | Weapons Recovered - Aaj Pakistan News
Published 01 Aug, 2026 06:15pm
ویڈیوز - آج پاکستان
North Waziristan Operation | Intelligence Based Action | Weapons Recovered - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین