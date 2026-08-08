Petrol Price Cut | Fuel Prices in Pakistan | Rs2.20 Per Litre - Aaj News

Petrol Price Cut | Fuel Prices in Pakistan | Rs2.20 Per Litre - Aaj News
Published 08 Aug, 2026 12:30am
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Petrol Price Cut | Fuel Prices in Pakistan | Rs2.20 Per Litre - Aaj News
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