Trump U-Turn on War Sparks Global Debate - Aaj News

Trump U-Turn on War Sparks Global Debate - Aaj News
Published 08 Aug, 2026 06:05pm
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Trump U-Turn on War Sparks Global Debate - Aaj News
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