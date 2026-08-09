Pakistan-Saudi-Turkiye Defense Pact | Not Against Iran or Israel, Says Hakan Fidan - Aaj News

Pakistan-Saudi-Turkiye Defense Pact | Not Against Iran or Israel, Says Hakan Fidan - Aaj News
Published 09 Aug, 2026 02:35pm
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Pakistan-Saudi-Turkiye Defense Pact | Not Against Iran or Israel, Says Hakan Fidan - Aaj News
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