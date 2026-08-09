PM Shehbaz Sharif Foreign Visits | Indonesia D-8 Summit | SCO Summit Kyrgyzstan - Aaj News

PM Shehbaz Sharif Foreign Visits | Indonesia D-8 Summit | SCO Summit Kyrgyzstan - Aaj News
Published 09 Aug, 2026 03:45pm
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PM Shehbaz Sharif Foreign Visits | Indonesia D-8 Summit | SCO Summit Kyrgyzstan - Aaj News
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