Kot Addu Canal Tragedy | 12 People Lost Their Lives | Rescue Operation - Aaj News

Kot Addu Canal Tragedy | 12 People Lost Their Lives | Rescue Operation - Aaj News
Published 11 Aug, 2026 08:20pm
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Kot Addu Canal Tragedy | 12 People Lost Their Lives | Rescue Operation - Aaj News
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