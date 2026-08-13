Woman Arrested in Peshawar Acid Incident, Both Under Treatment - Aaj News

Woman Arrested in Peshawar Acid Incident, Both Under Treatment - Aaj News
Published 13 Aug, 2026 01:50pm
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Woman Arrested in Peshawar Acid Incident, Both Under Treatment - Aaj News
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