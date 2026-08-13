Norway Foreign Minister Meets Field Marshal Asim Munir at GHQ - Aaj News

Norway Foreign Minister Meets Field Marshal Asim Munir at GHQ - Aaj News
Published 13 Aug, 2026 04:45pm
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Norway Foreign Minister Meets Field Marshal Asim Munir at GHQ - Aaj News
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