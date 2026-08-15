Trump on Iran | Hormuz to Become US Territory | Economic Pressure on Tehran - Aaj News

Trump on Iran | Hormuz to Become US Territory | Economic Pressure on Tehran - Aaj News
Published 15 Aug, 2026 01:30pm
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Trump on Iran | Hormuz to Become US Territory | Economic Pressure on Tehran - Aaj News
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