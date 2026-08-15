انڈونیشیا میں 7.7 شدت کا زلزلہ؛ ہلاک افراد کی تعداد 20 ہوگئی
انڈونیشیا کے جزیرے فلوریس کے قریب آنے والے شدید زلزلے کے نتیجے میں کم از کم 20 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوگئے، جبکہ 2 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ زلزلے سے کئی عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا اور بعض علاقوں میں بجلی اور مواصلاتی نظام متاثر ہونے کے باعث امدادی کارروائیوں میں مشکلات پیش آرہی ہیں۔
عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق ماؤمیرے کے ساحلی علاقے کے قریب امدادی ٹیموں نے 20 افراد کی لاشیں، 6 زخمی افراد اور 2 لوگوں کو ملبے تلے پھنسا ہوا پایا۔ شہر کی ریسکیو ایجنسی کے سربراہ فتح الرحمٰن نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ امدادی ٹیمیں ابھی تک نگی کیو ریجنسی تک نہیں پہنچ سکی ہیں، جو زلزلے کے مرکز کے سب سے قریب ہے۔
فتح الرحمٰن کے مطابق اس علاقے میں مواصلاتی رابطے بھی متاثر ہوئے ہیں، جس کے باعث وہاں کی صورتحال کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا مشکل ہے۔
مقامی حکام کو خدشہ ہے کہ امدادی کارروائیاں آگے بڑھنے کے ساتھ ہلاکتوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے۔
امریکی جیولوجیکل سروے (یو ایس جی ایس) نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ زلزلہ ہفتے کی صبح مقامی وقت کے مطابق 5 بج کر 58 منٹ پر آیا۔ زلزلے کا مرکز مشرقی نوسا ٹینگارا صوبے کے شہر اینڈے سے تقریباً 68 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا، جبکہ اس کی گہرائی 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔
زلزلے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے دوران 5.9، 5.6 اور 6.1 شدت کے 3 آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔
رپورٹ کے مطابق زلزلے کے تقریباً 3 گھنٹے بعد سونامی کی وارننگ ختم کردی گئی تھی۔
اس سے قبل برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ زلزلہ تقریباً 35 کلومیٹر گہرائی میں آنے کی اطلاع سامنے آئی، تاہم مختلف زلزلہ پیما اداروں کی جانب سے گہرائی کے اعداد و شمار مختلف بتائے گئے ہیں۔
انڈونیشیا کے مشرقی نوسا تنگارا صوبے کے گورنر ایمانوئل میلکیادس لاکا لینا نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہلاک ہونے والے 5 افراد اس وقت ملبے تلے دب کر جان سے گئے جب وہ اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔
رائٹرز کے مطابق فلورس جزیرے کے شہر ماؤمیرے میں عمارت کا ایک حصہ منہدم ہوکر ملبے میں تبدیل ہوگیا، جس کے بعد لوگ چیختے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ ماؤمیرے سکا ریجنسی کا مرکزی شہر ہے۔
انڈونیشیا کی جیو فزکس ایجنسی بی ایم کے جی کے مطابق پہلا زلزلہ صبح 4 بج کر 58 منٹ پر آیا، جس کی گہرائی 15 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ اس کے بعد کئی آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔
آسٹریلیا کے سونامی وارننگ سینٹر نے کہا کہ سمندر کے اندر آنے والے اس زلزلے سے آسٹریلیا کی سرزمین، جزائر یا علاقوں کے لیے سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
زلزلے کے بعد انڈونیشیا کے بعض ساحلی علاقوں میں سونامی کی وارننگ جاری کی گئی تھی، شہریوں کو ساحل سے دور رہنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی۔